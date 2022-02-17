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Олимпиада-2022 в Пекине

Фигуристка Рябова отметила, что достигла своей цели на Олимпиаде

По сумме двух программ спортсменка, представляющая Азербайджан, набрала 179,97 балла на Играх в Пекине

ПЕКИН, 17 февраля. /ТАСС/. Фигуристка Екатерина Рябова, представляющая Азербайджан, достигла своих целей на Олимпиаде в Пекине. Об этом она рассказала журналистам после произвольной программы.

Рябова занимала 16-е место по итогам короткой программы. По сумме двух программ она набрала 179,97 балла.

"Цель была - кайфовать, она достигнута. Это моя маленькая мечта - показать родительский труд здесь. Меня с детства тренируют родители, дальше - чемпионат мира", - сказала Рябова.

Также фигуристка отметила особую атмосферу Олимпийских игр. "Я была на юношеских Играх два года назад (зимние юношеские Игры прошли в январе 2020-го в Лозанне - прим. ТАСС), тогда еще не было коронавируса. Атмосфера - супер, можно гулять, где хочешь. Мне нравится [на Играх в Пекине], я не ожидала, зрителей мало, но они хотя бы есть, когда их совсем нет - очень тяжело", - добавила фигуристка.

18-летняя уроженка Москвы тренируется под руководством своего отца Алексея Рябова.

Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.

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Олимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
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