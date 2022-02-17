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Олимпиада-2022 в Пекине

Фигуристка Щербакова рассказала, что осуществила свою мечту, победив на Олимпиаде

В четверг россиянка завоевала золото Игр в Пекине, набрав по сумме двух программ 255,95 балла
Анна Щербакова Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Анна Щербакова
© Сергей Бобылев/ТАСС

ПЕКИН, 17 февраля. /ТАСС/. Российская фигуристка Анна Щербакова испытала невероятное счастье от проката произвольной программы, но еще не осознала победу на Олимпийских играх в Пекине. Об этом спортсменка рассказала журналистам.

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В четверг Щербакова выиграла золото Олимпиады в женском одиночном катании, набрав 255,95 балла. Второй стала еще одна представительница России Александра Трусова (251,73). Бронзовым призером стала японка Каори Сакамото (233,13). Третья представительница России, олимпийская чемпионка Пекина в командном турнире Камила Валиева стала четвертой (224,09).

"Я ничего не поняла еще, поэтому я очень спокойна, - сказала Щербакова. - Я испытала невероятное счастье от проката - поняла, это именно то, о чем я мечтала. Это ощущение еще присутствует, гора с плеч упала. После объявления результата вообще не поняла, что произошло".

Щербаковой 17 лет, она представляет отделение "Хрустальный" Центра спорта и образования "Самбо-70". Фигуристка является действующей чемпионкой мира и трехкратной победительницей чемпионатов России.

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