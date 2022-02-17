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Олимпиада-2022 в Пекине

Фигуристке Трусовой предлагали убрать один четверной прыжок в произвольной программе

В четверг россиянка стала первой фигуристкой, исполнившей пять четверных прыжков в одном прокате
Александра Трусова Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Александра Трусова
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ПЕКИН, 17 февраля. /ТАСС/. Российской фигуристке Александре Трусовой после короткой программы на Олимпиаде предлагали убрать четверной сальхов и ограничиться четырьмя четвертными прыжками в произвольной программе. Об этом она рассказала журналистам.

Трусова в женском турнире на Олимпиаде заняла второе место. Во время произвольной программы Трусова стала первой фигуристкой, исполнившей пять четверных прыжков в одном прокате.

"Мне предлагали после короткой [программы] убрать сальхов и катать с четырьмя четверными. На что я сказала, что, конечно, нет, и я буду прыгать пять. Я настраивалась прыгнуть это здесь, очень рада, что получилось именно на Олимпиаде", - сказала Трусова.

Победу одержала россиянка Анна Щербакова.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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