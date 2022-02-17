Сорокин оценил готовность Петербурга за 100 дней до финала Лиги чемпионов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Подготовка к финалу футбольной Лиги чемпионов 2022 года в Санкт-Петербурге идет ритмично и без отставания по каким-либо показателям. Об этом ТАСС заявил генеральный директор оргкомитета финала Алексей Сорокин.

"100 дней до финала - это большой праздник, - сказал Сорокин. - Считаю, что подготовка идет очень хорошо и ритмично. Мы с УЕФА [Союзом европейских футбольных ассоциаций] и правительством Санкт-Петербурга согласовали все основные объекты, решили все серьезные вопросы. Нам осталось в плановом порядке принять закон и перейти к операционной деятельности, связанной с финалом".

"Нельзя сказать, что мы готовы принять финал хоть завтра, но недочетов нет. Просто есть ряд определенных элементов, которые надо создать, обеспечить. Нам еще предстоит в соответствии с требованиями УЕФА строительство Деревни чемпионов, небольшого павильона около стадиона, нам предстоит определенная работа по периметру безопасности. Это все нормальная и запланированная работа", - подчеркнул Сорокин.

Гендиректор оргкомитета финала Лиги чемпионов подчеркнул, что российская сторона "по всем показателям успевает в срок". "Ни по каким элементам отставания нет", - добавил Сорокин.

Санкт-Петербург получил право на проведение финала Лиги чемпионов в сентябре 2019 года. Изначально российский город должен был принять решающий матч главного еврокубка в сезоне-2020/21, однако из-за пандемии коронавируса большинство игр плей-офф турнира в сезоне-2019/20 прошли в формате "Финала восьми", что привело к переносу ранее запланированных финалов на год вперед. Финал Лиги чемпионов пройдет 28 мая 2022 года.