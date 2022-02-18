Позднее зажигание и ошибки в обороне. "Зенит" дома проиграл "Бетису" в Лиге Европы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 февраля. /ТАСС/. Российский футбольный клуб "Зенит" потерпел поражение от испанского "Бетиса" в первом матче раунда плей-офф за право сыграть в 1/8 финала Лиги Европы. Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе, завершилась со счетом 2:3.

Эта игра была первой официальной в 2022 году для российского клуба. Она началась с быстрого пропущенного мяча в исполнении полузащитника Гвидо Родригеса после розыгрыша штрафного на восьмой минуте. Гости удвоили преимущество через 10 минут - отличился нападающий Виллиан Жозе; в этом эпизоде вратарь сине-бело-голубых Михаил Кержаков не видел момента удара и дернулся в противоположную сторону от угла ворот, в который влетел мяч. Последовавший за этим отрезок игры остался за "Зенитом". Хозяева поля с интервалом в три минуты забили два мяча, их авторами стали нападающие Артем Дзюба и Малком. В концовке первого тайма произошел ключевой момент всей встречи - защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий под незначительным прессингом со стороны соперника отдал мяч Кержакову, тот сделал передачу в обратном направлении, но игрока обороны накрыли, а последовавший на полузащитника Андреаса Гуардадо пас отрезал всю защиту "Зенита". Мексиканец получил мяч в убойной позиции и вывел "Бетис" вперед - 3:2. Во втором тайме "Зенит" неоднократно менял тактическую схему, пытаясь найти оптимальный рисунок игры против третьей команды чемпионата Испании. После перерыва за петербуржцев дебютировали два новичка - нападающие Юри Алберто и Иван Сергеев. В самом конце они создали опасный момент у ворот Руя Силвы, но защитник в последний момент помешал бразильцу нанести удар после скидки грудью от россиянина. Самый явный шанс для того, чтобы сравнять счет, еще до этого упустил полузащитник Далер Кузяев, который с острого угла из пределов штрафной попал в перекладину.

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Матч прошел в знаковый день для стадиона "Санкт-Петербург" - 17 февраля оставалось ровно 100 дней до того момента, как на нем будет сыгран финал Лиги чемпионов. В четверг игра проходила с уже привычными коронавирусными ограничениями - местные власти одобрили заполнение трибун на 50% от максимальной вместимости арены (за игрой с трибун могли наблюдать не более 31 513 болельщиков). Эта квота была реализована почти полностью - на матч пришли 28 936 зрителей. Ответный матч между "Зенитом" и "Бетисом" пройдет 24 февраля в Севилье на стадионе "Бенито Вильямарин". Соперник победителя этой пары по 1/8 финала Лиги Европы определится 25 февраля во время жеребьевки в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньоне. "Зенит" усугубил положение России в таблице коэффициентов УЕФА Из-за поражения "Зенита" Россия откатилась с девятого на десятое место в таблице коэффициентов УЕФА. На изменении положения страны также сказались результаты других встреч. Шотландия благодаря победе "Рейнджерс" над германской "Боруссией" из Дортмунда (4:2) обошла Россию, в активе у которой осталось 34,282 балла. Шотландия увеличила число набранных баллов до 34,500. Отрыв России от Сербии, которая располагается на 11-й строчке, составляет 1,907 балла.

Положение России может улучшиться, если "Зенит" в ответной игре 24 февраля обыграет "Бетис", а клубы из Шотландии не выйдут в следующий раунд еврокубков. При этом с 1/8 финала Лиги Европы выступление начнет московский "Спартак", который в первой части сезона-2021/22 занял первое место в группе с итальянским "Наполи", английским "Лестером" и польской "Легией". Красно-белые узнают соперника по 1/8 финала 25 февраля. Игры этой стадии турнира состоятся 10 и 17 марта. Таблица коэффициентов УЕФА определяет количество клубов, делегируемое странами для выступления в еврокубках. Со следующего сезона в зачет не будут идти баллы, набранные в сезоне-2017/18 (12,600); учитываться будут только показатели сезонов 2018/19 (7,583), 2019/20 (4,666), 2020/21 (4,333), 2021/22 (на данный момент - 5,100) и 2022/23. Сезонный коэффициент определяется путем сложения очков, набранных клубами в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций, и деления суммы на количество представляющих страну команд. Общий рейтинг - это сумма коэффициентов последних пяти сезонов. За победу в матче квалификационных раундов дается одно очко, за ничью - 0,5 очка. За победу в игре основного этапа страна получает два очка, за ничью - одно очко. За выход команды в групповую стадию Лиги чемпионов начисляется четыре бонусных очка, за первые два места в группе дается еще четыре очка. За первое место в группе Лиги Европы начисляется четыре очка, за выход клуба в 1/8 финала, четвертьфинал, полуфинал и финал Лиги чемпионов или Лиги Европы страна получает по одному очку, столько же дается за выход в полуфинал и финал Лиги конференций. В расчет берутся только сыгранные матчи, технические поражения не учитываются. Встречи, завершившиеся серией послематчевых пенальти, рассчитываются в соответствии с тем результатом, который был зафиксирован по итогам дополнительного времени. "Рано говорить о выходе "Бетиса" в 1/8 финала" Главный тренер "Бетиса" Мануэль Пеллегрини перед матчем против "Зенита" заявлял, что ждет зрелищной игры. "Матч получился тяжелым, как мы и ожидали, - сказал он на послематчевой пресс-конференции. - Здесь прошли 90 минут, еще 90 предстоят нам в Севилье; пока рано говорить о том, что мы куда-то вышли. Если бы мы не выиграли, не стали бы списывать это на отсутствие каких-то игроков (в Санкт-Петербурге не смогли сыграть вратарь Клаудио Браво, а также полузащитники Серхио Каналес и Набиль Фекир - прим. ТАСС)".

"Мы знали, что "Зенит" любит закрывать центр, поэтому пытались атаковать по флангам. Я думаю, что нам может хватить концентрации, чтобы не пропускать. Но не стоит недооценивать и соперника - он забил три гола "Челси", а это победитель Лиги чемпионов", - отметил главный тренер "Бетиса". 40-летний капитан "Бетиса" Хоакин в комментарии пресс-службе УЕФА заявил, что остался доволен исходом матча в Санкт-Петербурге. "Мы знали, что это будет тяжелая игра, и она действительно получилась такой. Но я думаю, нам все же удалось хорошо выступить и добиться нужного результата", - сказал он. С ним был солидарен автор гола в ворота "Зенита" Родригес, отметивший, что игра в первом тайме была открытой, что привело к большому количеству забитых мячей. "Мы быстро вышли вперед, но потом не смогли контролировать игру. Соперник имел два или три голевых момента. Мне кажется, что наша команда была на высоте; мы добились хорошего результата перед ответным матчем", - отметил полузащитник "Бетиса". "Грубые индивидуальные ошибки привели к трем голам" Главный тренер "Зенита" Сергей Семак после игры признал, что его команда неудачно провела стартовый отрезок матча против "Бетиса". "Плохо вошли в игру, начали матч неважно, - отметил он. - Грубые индивидуальные ошибки привели к трем пропущенным мячам. Наша игра в обороне привела к поражению".