Валиева отправится в Москву с Олимпиады в Пекине 18 февраля

ПЕКИН, 18 февраля. /ТАСС/. Российская фигуристка Камила Валиева отправится в Москву с Олимпийских игр в Пекине 18 февраля. Об этом сообщает служба информации Олимпийского комитета России (ОКР).

Самолет с Валиевой на борту должен прилететь в Москву в районе 14:50 мск.

7 февраля сборная России по фигурному катанию, в составе которой выступали Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, завоевала золото Олимпийских игр в Пекине в командном турнире. Международное агентство допинг-тестирования (ITA) 11 февраля сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира была перенесена из-за положительного результата допинг-теста Валиевой, который был сдан 25 декабря. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила. МОК, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и ISU подали апелляции на это решение. В понедельник CAS не удовлетворил апелляции.

Во вторник глава дисциплинарной комиссии МОК Денис Освальд сообщил, что запрещенное вещество попало в организм российской фигуристки с продуктом, который употреблял ее дедушка. Освальд отметил, что этот аргумент сыграл в пользу отмены временного отстранения спортсменки.

В четверг Валиева заняла четвертое место в соревнованиях одиночниц на Олимпиаде, набрав 224,09 балла. Золото Олимпиады выиграла россиянка Анна Щербакова (255,95 балла). Второй стала еще одна представительница России Александра Трусова (251,73). Бронзовым призером - японка Каори Сакамото (233,13).

Валиевой 15 лет, она тренируется под руководством Этери Тутберидзе. Фигуристка является действующей чемпионкой России и Европы, ей принадлежат мировые рекорды в короткой (90,45 балла), произвольной (185,29) и по сумме программ (272,71).