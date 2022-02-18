Курашов: бронзовая олимпийская медаль фристайлиста Ридзика является достойным результатом

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Фристайлист Сергей Ридзик и тренерский штаб сборной России проделали большую работу, достойным результатом которой стала бронзовая медаль в ски-кроссе на Олимпиаде в Пекине. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации фристайла России Алексей Курашов.

"Мы полностью удовлетворены, когда есть золотые медали, - сказал Курашов. - Но сегодняшняя медаль является достойной. Это ски-кросс, пройти весь путь до большого финала, попасть на пьедестал стоит большой работы. Тренерский штаб и спортсмен отработали на полную, Ридзик стал двукратным олимпийским призером".

В пятницу Ридзик стал третьим в дисциплине "ски-кросс". Первое место занял швейцарец Райан Регез, серебряную медаль завоевал его соотечественник Алекс Фива.

Ранее на Олимпиаде российские фристайлисты завоевали две награды - Илья Буров стал третьим в лыжной акробатике, Анастасия Смирнова завоевала бронзу в могуле. "Первая Олимпиада, когда у фристайла три медали, конечно, мы рады, - отметил Курашов. - У нас задача - в каждой дисциплине завоевать медаль. Поэтому во фристайле каждая медаль на вес золота, потому что вид спорта специфичный, полная непредсказуемость всегда, никогда не знаешь, как завершится соревнование".

Ридзику 29 лет, он также является бронзовым призером в ски-кроссе на Олимпиаде 2018 года.