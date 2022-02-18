Горшков заявил, что происходящее с Валиевой на Олимпиаде было настоящей травлей

ПЕКИН, 18 февраля. /ТАСС/. Слова президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха относительно холодного отношения к Камиле Валиевой со стороны тренеров группы Этери Тутберидзе вызывают крайнее недоумение. Об этом ТАСС заявил президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков.
"Последнее заявление главы МОК относительно холода к Валиевой со стороны тренеров группы Тутберидзе вызывает крайнее недоумение, - сказал Горшков. - Может быть, уважаемый господин президент включил не тот канал телевизора или возникли помехи в трансляции, так как многомиллионная аудитория телезрителей и все те, кто находился в этот момент на арене, видели совершенно иную картину. Все, кто был рядом с Камилой в тот момент, - и ее окружение, и вся наша команда - делали все возможное, чтобы ее поддержать в эту исключительно сложную минуту, поэтому нам более чем странно слышать, что те же структуры, которые, нарушая правила и законы, делали все, чтобы морально раздавить Камилу, теперь стараются переложить вину с больной головы на здоровую, обвиняя во всем команду Тутберидзе".
В пятницу Бах отметил на пресс-конференции холодную реакцию окружения Валиевой на выступление спортсменки в произвольной программе. Россиянка, лидировавшая после короткой программы, в итоге заняла четвертое место.
Президент ФФККР подчеркнул, что международные организации не оказали Валиевой никакой психологической помощи за время пребывания в Пекине. "Все, что на этих Играх происходило вокруг Камилы и нашего тренерского штаба со стороны ряда официальных лиц и представителей СМИ, иначе как травлей назвать нельзя. Более того, отдельные заявления только нагнетали и без того взрывоопасную атмосферу вокруг Камилы и всей нашей команды, и, к сожалению, это прямо повлияло на ее выступление. Могу сказать, что находиться на Олимпийских играх в последние дни стало невыносимым испытанием для 15-летней девочки", - отметил Горшков.
"Федерация, тренерский штаб, представители нашей делегации были рядом с Камилой каждую минуту. В сложившейся ситуации мы отчетливо понимали, что единственная возможность сохранить ее психическое здоровье - это как можно быстрее отправить ее домой, к семье, к родным и близким. Вчера после проката, когда она вернулась в Олимпийскую деревню, посмотрели еще раз на ее состояние, поговорили с ней и приняли окончательное решение. Обратились с просьбой в штаб делегации организовать ей вылет ближайшим рейсом в сопровождении представителей федерации. Благодарны, что такую возможность нашли", - заключил президент ФФККР.