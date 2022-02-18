Горшков заявил, что происходящее с Валиевой на Олимпиаде было настоящей травлей

"Последнее заявление главы МОК относительно холода к Валиевой со стороны тренеров группы Тутберидзе вызывает крайнее недоумение, - сказал Горшков. - Может быть, уважаемый господин президент включил не тот канал телевизора или возникли помехи в трансляции, так как многомиллионная аудитория телезрителей и все те, кто находился в этот момент на арене, видели совершенно иную картину. Все, кто был рядом с Камилой в тот момент, - и ее окружение, и вся наша команда - делали все возможное, чтобы ее поддержать в эту исключительно сложную минуту, поэтому нам более чем странно слышать, что те же структуры, которые, нарушая правила и законы, делали все, чтобы морально раздавить Камилу, теперь стараются переложить вину с больной головы на здоровую, обвиняя во всем команду Тутберидзе".

В пятницу Бах отметил на пресс-конференции холодную реакцию окружения Валиевой на выступление спортсменки в произвольной программе. Россиянка, лидировавшая после короткой программы, в итоге заняла четвертое место.

Президент ФФККР подчеркнул, что международные организации не оказали Валиевой никакой психологической помощи за время пребывания в Пекине. "Все, что на этих Играх происходило вокруг Камилы и нашего тренерского штаба со стороны ряда официальных лиц и представителей СМИ, иначе как травлей назвать нельзя. Более того, отдельные заявления только нагнетали и без того взрывоопасную атмосферу вокруг Камилы и всей нашей команды, и, к сожалению, это прямо повлияло на ее выступление. Могу сказать, что находиться на Олимпийских играх в последние дни стало невыносимым испытанием для 15-летней девочки", - отметил Горшков.

"Федерация, тренерский штаб, представители нашей делегации были рядом с Камилой каждую минуту. В сложившейся ситуации мы отчетливо понимали, что единственная возможность сохранить ее психическое здоровье - это как можно быстрее отправить ее домой, к семье, к родным и близким. Вчера после проката, когда она вернулась в Олимпийскую деревню, посмотрели еще раз на ее состояние, поговорили с ней и приняли окончательное решение. Обратились с просьбой в штаб делегации организовать ей вылет ближайшим рейсом в сопровождении представителей федерации. Благодарны, что такую возможность нашли", - заключил президент ФФККР.