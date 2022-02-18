Первый тренер Ридзика назвал хорошим выступление фристайлиста на Олимпиаде

МУРМАНСК, 18 февраля. /ТАСС/. Российский фристайлист Сергей Ридзик, завоевавший бронзовую медаль в дисциплине "ски-кросс" на Олимпийских играх в Пекине, показал хорошее выступление, несмотря на сложные погодные условия и задержку старта. Такое мнение ТАСС высказал первый тренер Ридзика Владимир Шеин из спортшколы в Мончегорске в Мурманской области.

"Я смотрел, конечно. Я рад очень, это не так просто дается. Конечно, он хотел первым быть, но стал третьим - это хорошо, всякое могло произойти", - сказал Шеин.

Он добавил, что спортсмен выступал в сложных условиях. "Проблем всегда хватает - задержали старт, это уже сильно давит, пока ты стоишь на старте, холодно. Потом ветер поднялся сильный. На таком уровне много факторов, которые влияют, там не только от силы и желания все зависит", - отметил Шеин.

Тренер надеется, что Ридзик еще сможет выступить на Олимпийских играх. "Я надеюсь. В принципе, ему 29 лет - еще можно как минимум до 33, а там [на соревнованиях] есть и 36-летние ребята", - сказал Шеин.