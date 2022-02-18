Мишина и Галлямов заявили, что смогли отдохнуть после командного турнира Олимпиады

ПЕКИН, 18 февраля. /ТАСС/. Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов смогли отдохнуть после командного турнира на Олимпийских играх в Пекине перед личными соревнованиями. Об этом фигуристы рассказали журналистам.

"Обычный перерыв между соревнованиями. Вообще отключились от командного турнира, как новые соревнования. Спали, ели, гуляли по деревне. Спортсмен должен быть готов ко всему, кто-то переезжает в другой город от родителей, чтобы кататься. Мы спокойно к этому относимся, суперкомфортных условий нам не нужно, мы довольны", - сказала Мишина.

"Нам хорошо, - продолжил Галлямов. - Был хороший перерыв (после командного турнира - прим. ТАСС), чтобы передохнуть. Мы спокойно вышли на сегодняшние соревнования. Со здоровьем все в порядке, сегодня без проблем выступили".

В пятницу пары представили короткую программу. Лидируют с мировым рекордом китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун, вторыми идут россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Мишина и Галлямова располагаются на третьей строчке. Произвольную программу пары представят 19 февраля.