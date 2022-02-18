Фигуристы Морозов и Тарасова довольны своим выступлением в короткой программе на Олимпиаде

ПЕКИН, 18 февраля. /ТАСС/. Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов, выступающие в соревнованиях спортивных пар, довольны своим прокатом короткой программы на Олимпийских играх в Пекине. Об этом Морозов рассказал журналистам.

"Мы довольны своим прокатом, - сказал Морозов. - Оценки практически не смотрел. У нас было хорошее выступление, все новости к этому часу. Про командное соревнование мы не вспоминали, это уже в прошлом".

"У нас были хорошие старты, были плохие, но мы всегда продолжали работать. Мы готовились к Олимпиаде, тренировали короткую и произвольную программы, и сегодня показали результат своей работы", - добавил фигурист.

После короткой программы Тарасова и Морозов занимают второе место, набрав 84,25 балла. Лидируют китайские фигуристы Суй Вэньцзин и Хань Цун, установившие новый мировой рекорд (84,41). Третьими идут россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов (82,76). Тарасова и Морозов не принимали участия в олимпийском командном турнире фигуристов.

Произвольную программу на Олимпиаде спортивные пары представят 19 февраля, начало соревнований запланировано на 14:00 мск.