Бестемьянова считает, что судьи создали задел для китайской пары после короткой программы

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Небольшие недочеты в выступлении российских фигуристов Анастасии Мишиной и Александра Галлямова позволили судьям создать задел для китайцев Суй Вэньцзин и Хань Цуна перед произвольной программой на Олимпиаде в Пекине. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова, комментируя результаты короткой программы в соревнованиях спортивных пар.

"Китайцы сегодня очень понравились, прибавили по сравнению с осенними прокатами. Наконец выдали чистый прокат Тарасова и Морозов, просто молодцы, в нужное время в нужном месте, что называется. Мне кажется, по технике они даже выигрывают у китайцев. У Мишиной и Галлямова были крошечные недочеты, которые были не видны простому зрителю, но это дало возможность судьям их переместить, специально делают задел для китайцев, в произвольной Мишиной и Галлямову равных нет", - сказала Бестемьянова.

"Бойкова и Козловский прекрасно катались, жаль, что Саша коснулась рукой на выезде из выброса, что дало возможность поставить им меньше баллов", - добавила собеседница агентства.

По итогам короткой программы Суй Вэньцзин и Хань Цун занимают первое место. Вторыми идут российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов, третьими - Мишина и Галлямов. Еще одна пара из России Александра Бойкова и Дмитрий Козловский занимают четвертое место. Произвольную программу пары представят 19 февраля. Начало запланировано на 14:00 мск.