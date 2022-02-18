Жулин прокомментировал итоги короткой программы в парном катании на Олимпиаде

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун, россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов прекрасно откатали свои короткие программы на Олимпиаде в Пекине. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Александр Жулин.

"Три пары совершенно прекрасно откатались, даже выделить кого-то не могу. Все были хороши. Бойкова и Козловский чуть похуже, потому что допустили ошибку. Но и текущее четвертое место - все равно сильнейшая разминка, в ней все решит произвольная программа", - сказал Жулин.

Лидируют по итогам короткой программы Суй Вэньцзин и Хань Цун, установившие новый мировой рекорд (84,41). Второе место занимают Тарасова и Морозов (84,25). Третьими идут Мишина и Галлямов (82,76). Александра Бойкова и Дмитрий Козловский получили за свой прокат 78,59 балла и занимают четвертое место.

Произвольную программу пары представят 19 февраля. Начало запланировано на 14:00 мск.