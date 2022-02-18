Фигуристы Суй Вэньцзин и Хань Цун хотят показать красоту китайского стиля на выступлениях

ПЕКИН, 18 февраля. /ТАСС/. Спортивная пара Суй Вэньцзин и Хань Цун стремятся продемонстрировать в своих прокатах красоту китайского стиля фигурного катания. Об этом журналистам рассказала Суй Вэньцзин.

"Мне кажется, что каждый атлет хочет показать все самое лучшее, когда они друг с другом соревнуются. И мы тоже. Мы хотим, чтобы все могли увидеть красоту того, что мы делаем, показать стиль китайских спортсменов, для нас это прежде всего красота", - сказала китайская фигуристка.

По ее словам, их пара долго готовилась к Олимпийским играм в Пекине. "Мы постоянно пытались поднимать уровень. Чтобы серьезно улучшить то, что мы делаем, мы постаралась улучшить качество наших программ, все вращения. Мы надеемся, что на этих Играх сможем показать результат четырех лет работы", - добавила Суй Вэньцзин.

В пятницу Суй Вэньцзин и Хань Цун установили мировой рекорд, получив за короткую программу 84,41 балла. Предыдущий рекорд (82,83) принадлежал этой же паре.