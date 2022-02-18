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Олимпиада-2022 в Пекине

Шипачев заявил, что верил в хоккеистов, которые исполняли буллиты в полуфинале Олимпиады

В пятницу сборная России по буллитам обыграла команду Швеции в полуфинале олимпийского турнира

ПЕКИН, 18 февраля. /ТАСС/. Хоккеисты сборной России верили в игроков, которые исполняли буллиты в полуфинальном матче олимпийского турнира со шведами. Об этом журналистам рассказал капитан российской сборной Вадим Шипачев.

"Мы тоже нервничали, отыгрались по буллитам, пацаны - красавцы все. Мы верили в ребят, которые били буллиты", - сказал Шипачев.

Основное время матча и овертайм завершились со счетом 1:1. В послематчевой серии бросков свои попытки реализовали нападающий Никита Гусев и защитник Егор Яковлев. Победный буллит на счету 20-летнего Арсения Грицюка.

В финале олимпийского хоккейного турнира сборная России 20 февраля сыграет с командой Финляндии. Встреча начнется в 7:10 мск.

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Олимпиада-2022 в ПекинеШипачев, Вадим Александрович
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