Быков отметил игру в обороне сборной России по хоккею в матче со шведами

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Сборная России по хоккею показала высокое качество оборонительных действий в полуфинальном матче олимпийского турнира против команды Швеции. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Вячеслав Быков.

"Игры в плей-офф всегда напряженные, плотные, идут до самого конца. Главное, что победили. Можно спорить о красоте игры, но в конечном итоге важно дать результат, и наша команда победила. Хочется отметить качество наших оборонительных действий. Нам тоже было сложно пробивать защиту соперника, но хорошо, что у нас есть мастеровитые ребята", - сказал Быков.

Так же он отметил исполнение буллита Грицюком. "Я не знаю, подсмотрел Грицюк это или нет, но мне кажется, что он исполнил буллит в манере Ильи Ковальчука".

Основное время матча и овертайм завершились со счетом 1:1. В послематчевой серии бросков свои попытки реализовали нападающий Никита Гусев и защитник Егор Яковлев. Победный буллит на счету 20-летнего Арсения Грицюка.

В финале сборная России сыграет с командой Финляндии, встреча пройдет 20 февраля в 7:10 мск.