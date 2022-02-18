Быков: финал олимпийского хоккейного турнира может быть похож на матч со шведами

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Финальный матч хоккейного олимпийского турнира между командами России и Финляндии может быть таким же напряженным, как полуфинальный матч россиян против шведов. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Вячеслав Быков.

"Я буду болеть за наших, а там игра рассудит. В финале победит тот, кто сделает меньше ошибок. Я не удивлюсь, если финал получится таким же, как и полуфинал. Финны собрали очень сильный коллектив, у них много хороших игроков во всех линиях, они опытные ребята. Но надо отдать должное и нашему тренерскому штабу, они выжимают максимум из тех ребят, что сейчас в сборной", - сказал Быков.

В пятницу сборная России по буллитам обыграла команду Швеции и вышла в финал олимпийского турнира. Основное время встречи и овертайм завершились вничью - 1:1. В финале сборная России сыграет с командой Финляндии, встреча пройдет 20 февраля в 7:10 мск.