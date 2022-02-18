"Все с нуля". Российские фигуристы идут вторыми и третьими в соревнованиях пар в Пекине

ПЕКИН, 18 февраля. /ТАСС/. Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали вторыми по итогам короткой программы в соревнованиях спортивных пар на Олимпиаде в Пекине, уступив хозяевам турнира китайцам Суй Вэньцзин и Хань Цуну всего 0,16 балла.

Суй Вэньцзин и Хань Цун установили мировой рекорд в короткой программе (84,41). Третьими идут россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов (82,76). Еще одна пара из России Александра Бойкова и Дмитрий Козловский получила за свой прокат 78,59 балла и занимает четвертое место.

Первыми из россиян на олимпийский лед в индивидуальных соревнованиях вышли победители командного турнира Олимпиады в Пекине, чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов (тренер - Тамара Москвина). Спортсмены чисто исполнили свою программу, получив высокие баллы. После победы в командном турнире фигуристы, по их словам, успели как следует отдохнуть и начинали личные соревнования с чистого листа.

Но вышедшая следом китайская пара выступила очень слаженно. Фактор "домашних стен" в данном случае налицо, ведь фигуристы после проката отметили: "Выступаем у себя дома, знаем все вокруг". В ответ на вопрос, планируют ли фигуристы исполнять сложный четверной подкрут, который уже делали на внутренних соревнованиях, Хань Цун заверил, что следующий день будет "весьма интересным".

Евгения Тарасова и Владимир Морозов, которые готовились к Олимпиаде под руководством Максима Транькова и группы специалистов штаба Этери Тутберидзе, достойно показали результат совместного творчества и лишь немного уступили лидерам. "Хорошее выступление, все новости к этому часу, - пошутил в общении с журналистами Морозов. - Мы готовились к Олимпиаде, тренировали короткую и произвольную программы и сегодня показали результат своей работы".

Для Бойковой и Козловского (тренер - Москвина), которые закрывали программу, все сложилось не так просто. Бойкова на выезде с выброса коснулась льда рукой, как результат - только четвертое место. Тем не менее фигуристы признались, что у них давно не было настолько спокойного проката. Спортсмены предположили, что причиной этого стало уже почти месячное пребывание на Играх, поскольку сборная прилетела практически в полном составе к началу командных соревнований. "Мы с Сашей настолько привыкли к атмосфере, арене, специалистам, которые ходили на наши тренировки. Единственное, что новое - вы, журналисты, в таком количестве", - рассказал Козловский.

В нужное время в нужном месте

Мнение олимпийской чемпионки Натальи Бестемьяновой перед произвольной программой внушает оптимизм по поводу перспектив серебряных призеров командного турнира Олимпиады-2018 Тарасовой и Морозова: "Наконец выдали чистый прокат Тарасова и Морозов, просто молодцы, в нужное время в нужном месте, что называется. Мне кажется, по технике они даже выигрывают у китайцев". Мишиной и Галлямову, по мнению эксперта, помешали подняться выше крошечные недочеты, которые не видны простому зрителю.

Серебряный призер Олимпийских игр Илья Авербух уверен, что козырь Мишиной и Галлямова - их произвольная программа, где они могут показать весь свой технический арсенал. "Все-таки в короткой они ограничены в возможностях, - считает Авербух. - Отрыв в два балла отыгрываемый, и в произвольной программе все начнется с нуля, вся борьба еще впереди". Отставание Бойковой и Козловского Авербух не считает критичным для такой сильной пары.

Произвольную программу на Олимпиаде спортивные пары представят 19 февраля.