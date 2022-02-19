Большунов может стать "королем лыж" в предпоследний день Олимпиады в Пекине

ПЕКИН, 19 февраля. /ТАСС/. Российский лыжник Александр Большунов в предпоследний день Олимпийских игр в Пекине выступит в марафоне, в случае победы он удостоится неофициального звания "король лыж". Также 19 февраля в фигурном катании три российских пары будут бороться за золото с китайским дуэтом.

Все внимание в субботу будет приковано к лыжной гонке на 50 км свободным стилем. От России выступят Иван Якимушкин, Артем Мальцев, Денис Спицов и Большунов. Последний в Пекине стал самым титулованным лыжником России - к победе на чемпионате мира, в общем зачете Кубка мира и в многодневке "Тру де Ски" он добавил два золота, серебро и бронзу Игр. Столько же в Китае завоевал его главный конкурент Йоханнес Клебо. В прошлом году на чемпионате мира норвежец помешал Большунову стать "королем лыж" - на последних метрах марафона он сломал российскому лыжнику палку, пересек финиш первым, но все же был дисквалифицирован за некорректное поведение.

Сейчас история повторяется на Олимпиаде: Большунов уже взял золото в скиатлоне (30-километровая гонка классическим и свободным стилями). Если он станет первым и на дистанции 50 км, то удостоится неофициального звания "король лыж" - так называют спортсмена, который смог победить на обеих дистанциях в рамках одного турнира.

Первым такого титула удостоился советский спортсмен Владимир Кузин - на чемпионате мира 1954 года он получил из рук шведского короля кубок, на котором было выгравировано: "Королю лыж от короля Швеции". "Королями лыж" также становились Матти Райвио (Финляндия), Николай Зимятов (СССР), Гунде Сван (Швеция), Мика Мюллюля (Финляндия), Петтер Нортуг (Норвегия). Зимятов - единственный, кому удалось сделать это на Олимпиаде.

Особое значение гонка будет иметь для Мальцева. Он по спортивному принципу отобрался в состав эстафеты, однако решением тренерского штаба вместо него в квартет поставили двукратного чемпиона мира Сергея Устюгова, памятуя о том, что его без объяснения причин не допустили к прошлым Играм. В итоге Устюгов стал олимпийским чемпионом, но после гонки был не очень весел, поскольку понимал, что отобрал медаль у своего друга, с которым он еще и делит номер на Играх.

Внимание на коньки

В фигурном катании будут разыграны заключительные медали. Борьбу за победу поведут четыре пары - три российские и одна китайская, которая в короткой программе установила мировой рекорд и захватила лидерство. Евгения Тарасова и Владимир Морозов занимают второе место, Суй Вэньцзин и Хань Цун опережают их на 0,16 балла. Третьими идут россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский занимает четвертое место.