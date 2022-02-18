Выход в финал хоккейного турнира и бронза Ридзика. Итоги 14-го медального дня Олимпиады

ПЕКИН, 18 февраля. /ТАСС/. Российские спортсмены в пятницу завоевали одну награду на Олимпиаде в Пекине - фристайлист Сергей Ридзик стал бронзовым призером Игр в ски-кроссе. Для него это уже вторая олимпийская бронза (первая была в 2018 году в Пхёнчхане), а для российских фристайлистов - третья награда, полученная на Олимпиаде.

По результатам посевочного заезда Ридзик занял только 29-е место из 32, но на следующих этапах уверенно лидировал - он стал первым в своей группе в 1/8 и 1/4 финала. В полуфинале российский спортсмен едва не упустил свой шанс на борьбу за награды, сделав ошибку на старте. "В третьем заезде из-за ошибки я выехал четвертым, у меня было некоторое ощущение, что для меня эти соревнования закончились, но до финиша оставалось больше километра, поэтому были шансы пробиться, что я и сделал", - рассказал спортсмен.

По его мнению, подобная ошибка в финале лишила его шансов на золото или серебро. Олимпийским чемпионом в ски-кроссе стал швейцарец Райан Регез, вторым финишировал его соотечественник Алекс Фива. Представитель сборной России Кирилл Сысоев завершил выступления на стадии 1/8 финала, Игорь Омелин - в четвертьфинале.

Ридзик отметил, что, безусловно, рад бронзе, но в то же время немного разочарован, поскольку был нацелен на борьбу за главную награду. Сравнивая Олимпиады в Пхёнчхане и Пекине, он отметил, что бронза Игр-2022 досталась ему тяжелее.

Российские хоккеисты вышли в финал

Сборная России по хоккею в полуфинале олимпийского турнира обыграла в серии буллитов шведов. Счет по итогам основного времени был равным - 1:1, в овертайме никто из команд не смог отличиться. В серии буллитов россияне были результативнее - 3:2. Решающий буллит реализовал Арсений Грицюк.

"На буллит выходил - сразу знал, что делать. Люблю буллиты, тут игра один на один с вратарем, кто кого переиграет", - сказал Грицюк журналистам.

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк отметил, что это была игра равных соперников, в которой цена ошибки очень высока. По его словам, российские хоккеисты справились с психологическим грузом. "Шведская сборная показала себя острой, сильной и умелой командой, но наши парни - молодцы! Ложились под шайбу, забивали буллиты в самый нужный момент, вратарь [Иван] Федотов отбил много сложных бросков на всех отрезках матча", - сказал Третьяк.