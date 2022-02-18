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Олимпиада-2022 в Пекине

Выход в финал хоккейного турнира и бронза Ридзика. Итоги 14-го медального дня Олимпиады

В пятницу Сергей Ридзик стал третьим в ски-кроссе, а сборная России по хоккею обыграла в полуфинале шведов
Игроки сборной России по хоккею Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Игроки сборной России по хоккею
© Антон Новодережкин/ТАСС

ПЕКИН, 18 февраля. /ТАСС/. Российские спортсмены в пятницу завоевали одну награду на Олимпиаде в Пекине - фристайлист Сергей Ридзик стал бронзовым призером Игр в ски-кроссе. Для него это уже вторая олимпийская бронза (первая была в 2018 году в Пхёнчхане), а для российских фристайлистов - третья награда, полученная на Олимпиаде.

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По результатам посевочного заезда Ридзик занял только 29-е место из 32, но на следующих этапах уверенно лидировал - он стал первым в своей группе в 1/8 и 1/4 финала. В полуфинале российский спортсмен едва не упустил свой шанс на борьбу за награды, сделав ошибку на старте. "В третьем заезде из-за ошибки я выехал четвертым, у меня было некоторое ощущение, что для меня эти соревнования закончились, но до финиша оставалось больше километра, поэтому были шансы пробиться, что я и сделал", - рассказал спортсмен.

По его мнению, подобная ошибка в финале лишила его шансов на золото или серебро. Олимпийским чемпионом в ски-кроссе стал швейцарец Райан Регез, вторым финишировал его соотечественник Алекс Фива. Представитель сборной России Кирилл Сысоев завершил выступления на стадии 1/8 финала, Игорь Омелин - в четвертьфинале.

Ридзик отметил, что, безусловно, рад бронзе, но в то же время немного разочарован, поскольку был нацелен на борьбу за главную награду. Сравнивая Олимпиады в Пхёнчхане и Пекине, он отметил, что бронза Игр-2022 досталась ему тяжелее.

Российские хоккеисты вышли в финал

Сборная России по хоккею в полуфинале олимпийского турнира обыграла в серии буллитов шведов. Счет по итогам основного времени был равным - 1:1, в овертайме никто из команд не смог отличиться. В серии буллитов россияне были результативнее - 3:2. Решающий буллит реализовал Арсений Грицюк.

"На буллит выходил - сразу знал, что делать. Люблю буллиты, тут игра один на один с вратарем, кто кого переиграет", - сказал Грицюк журналистам.

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк отметил, что это была игра равных соперников, в которой цена ошибки очень высока. По его словам, российские хоккеисты справились с психологическим грузом. "Шведская сборная показала себя острой, сильной и умелой командой, но наши парни - молодцы! Ложились под шайбу, забивали буллиты в самый нужный момент, вратарь [Иван] Федотов отбил много сложных бросков на всех отрезках матча", - сказал Третьяк.

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В финале российские хоккеисты сыграют со сборной Финляндии, обыгравшей в полуфинале словаков со счетом 2:0. Ранее сборная России по хоккею дважды выходила в финал Олимпийских игр. В 2018 году в Пхёнчхане россияне со счетом 4:3 в овертайме обыграли в финале сборную Германии. В 1998 году в Нагано российская сборная со счетом 0:1 уступила в решающем матче чехам. Финальная встреча пройдет 20 февраля и начнется в 7:10 мск.

В фигурном катании спортивные пары показали короткую программу. По итогам проката лидируют китайские фигуристы Суй Вэньцзин и Хань Цун, установившие новый мировой рекорд (84,41), конкуренцию им составляют российские фигуристы. Второй результат у Евгении Тарасовой и Владимира Морозова. "Мы довольны своим прокатом. Оценки практически не смотрел. У нас было хорошее выступление, все новости к этому часу", - сказал Морозов журналистам.

На третьем месте находятся Анастасия Мишина и Александр Галлямов, четвертую строчку занимают Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

Завершение соревнований в биатлоне

В пятницу завершились олимпийские соревнования по биатлону. Женский масс-старт, который был запланирован на 19 февраля, из-за плохих погодных условий перенесли на день раньше. По итогам соревнований российские биатлонистки не вошли в тройку лучших: Кристина Резцова стала пятой, Ульяна Нигматуллина - на 17-м месте, Ирина Казакевича - на 20-м. Золото взяла французская спортсменка Жюстин Бреза-Буше. Второе и третье места заняли норвежские биатлонистки Тириль Экхофф и Марте Рёйселанн соответственно.

После масс-старта Резцова, ставшая ранее бронзовым и серебряным призером Игр в эстафетах, рассказала, что довольна своим выступлением на первой в карьере Олимпиаде. "Сейчас, когда напряжение уходит, есть осознание того, что удалось превзойти собственные ожидания, получилось все гораздо лучше", - отметила она.

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Масс-старт у мужчин также не принес российской сборной медалей. Александр Логинов занял 15-е место, Эдуард Латыпов - 19-е, Максим Цветков — 20-е. Олимпийским чемпионом стал норвежский биатлонист Йоханнес Бё, серебро у шведа Мартина Понсилуома, бронзовым призером стал норвежец Ветле Шостад Кристиансен. Норвежские спортсмены установили новый рекорд по количеству золотых медалей на одних зимних Олимпийских играх, Бё принес сборной Норвегии 15-ю золотую медаль на Олимпиаде в Пекине.

Конькобежцы в пятницу разыграли олимпийские награды на дистанции 1 000 м. Впервые на Играх выступил восьмикратный чемпион мира по конькобежному спорту, обладатель действующего мирового рекорда на дистанции 1 000 метров Павел Кулижников. По итогам соревнований он стал 11-м, лучший результат из российских спортсменов показал Виктор Муштаков (восьмое место). Олимпийским чемпионом стал Томас Крол из Нидерландов с результатом 1 минута 7,92 секунды, серебро завоевал канадец Лоран Дюбрёй, бронза у норвежца Ховара Лорентсена.

По словам Кулижникова, после перенесенного ковида он периодически испытывает головокружение и приступы паники. "Просто Олимпиада была, надо было лечиться и тренироваться, а это все несовместимо. Выбрали рискнуть, потому что кроме меня никого нет, кто сбегает хотя бы как я в такой форме, как сейчас", - отметил спортсмен, добавив, что продемонстрировал все, на что способен на данный момент.

Другие результаты и общий зачет

Китайская фристайлистка Гу Айлин завоевала золотую медаль Олимпийских игр в Пекине в дисциплине "хафпайп". В лучшей из своих трех попыток победительница показала результат 95,25 балла. Второе место заняла канадка Кэсси Шарп, третьей стала ее соотечественница Рэйчел Каркер. Представительница сборной России Александра Глазкова завершила выступления в соревнованиях, не сумев пройти квалификационный раунд.

Мужская сборная Канады по керлингу со счетом 8:5 обыграла команду США в матче за третье место на Олимпийских играх в Пекине. Сборная России не смогла пробиться в полуфинал, заняв восьмое место на предварительном этапе. В финале олимпийского турнира встретятся команды Швеции и Великобритании, матч пройдет 19 февраля.

Сборная России занимает девятое место в медальном зачете Олимпиады, российские спортсмены завоевали пять золотых, девять серебряных и 13 бронзовых наград. Лидером зачета остается сборная Норвегии (15 золотых, восемь серебряных, 11 бронзовых), второе место занимают немцы (10-7-5), третье - американцы (8-8-5). По общему количеству завоеванных наград россияне занимают второе место с 27 медалями, уступая только норвежцам (34).

Таблица медалей XXIV зимних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Норвегия1581134
2Германия107522
3США88521
4Китай84214
5Швеция75416
5Нидерланды75416
7Швейцария72514
8Австрия67417
9Россия591327
10Франция57214
11Канада471324
12Япония35917
13Италия27716
14Южная Корея2417
15Словения2327
16Финляндия1236
17Австралия1214
18Новая Зеландия1102
19Венгрия1023
20Чехия1012
21Словакия1001
22Белоруссия0202
23Испания0101
23Украина0101
25Польша0011
25Латвия0011
25Бельгия0011
25Эстония0011

 

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