Выход в финал хоккейного турнира и бронза Ридзика. Итоги 14-го медального дня Олимпиады

ПЕКИН, 18 февраля. /ТАСС/. Российские спортсмены в пятницу завоевали одну награду на Олимпиаде в Пекине - фристайлист Сергей Ридзик стал бронзовым призером Игр в ски-кроссе. Для него это уже вторая олимпийская бронза (первая была в 2018 году в Пхёнчхане), а для российских фристайлистов - третья награда, полученная на Олимпиаде.
По результатам посевочного заезда Ридзик занял только 29-е место из 32, но на следующих этапах уверенно лидировал - он стал первым в своей группе в 1/8 и 1/4 финала. В полуфинале российский спортсмен едва не упустил свой шанс на борьбу за награды, сделав ошибку на старте. "В третьем заезде из-за ошибки я выехал четвертым, у меня было некоторое ощущение, что для меня эти соревнования закончились, но до финиша оставалось больше километра, поэтому были шансы пробиться, что я и сделал", - рассказал спортсмен.
По его мнению, подобная ошибка в финале лишила его шансов на золото или серебро. Олимпийским чемпионом в ски-кроссе стал швейцарец Райан Регез, вторым финишировал его соотечественник Алекс Фива. Представитель сборной России Кирилл Сысоев завершил выступления на стадии 1/8 финала, Игорь Омелин - в четвертьфинале.
Ридзик отметил, что, безусловно, рад бронзе, но в то же время немного разочарован, поскольку был нацелен на борьбу за главную награду. Сравнивая Олимпиады в Пхёнчхане и Пекине, он отметил, что бронза Игр-2022 досталась ему тяжелее.
Российские хоккеисты вышли в финал
Сборная России по хоккею в полуфинале олимпийского турнира обыграла в серии буллитов шведов. Счет по итогам основного времени был равным - 1:1, в овертайме никто из команд не смог отличиться. В серии буллитов россияне были результативнее - 3:2. Решающий буллит реализовал Арсений Грицюк.
"На буллит выходил - сразу знал, что делать. Люблю буллиты, тут игра один на один с вратарем, кто кого переиграет", - сказал Грицюк журналистам.
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк отметил, что это была игра равных соперников, в которой цена ошибки очень высока. По его словам, российские хоккеисты справились с психологическим грузом. "Шведская сборная показала себя острой, сильной и умелой командой, но наши парни - молодцы! Ложились под шайбу, забивали буллиты в самый нужный момент, вратарь [Иван] Федотов отбил много сложных бросков на всех отрезках матча", - сказал Третьяк.
В финале российские хоккеисты сыграют со сборной Финляндии, обыгравшей в полуфинале словаков со счетом 2:0. Ранее сборная России по хоккею дважды выходила в финал Олимпийских игр. В 2018 году в Пхёнчхане россияне со счетом 4:3 в овертайме обыграли в финале сборную Германии. В 1998 году в Нагано российская сборная со счетом 0:1 уступила в решающем матче чехам. Финальная встреча пройдет 20 февраля и начнется в 7:10 мск.
В фигурном катании спортивные пары показали короткую программу. По итогам проката лидируют китайские фигуристы Суй Вэньцзин и Хань Цун, установившие новый мировой рекорд (84,41), конкуренцию им составляют российские фигуристы. Второй результат у Евгении Тарасовой и Владимира Морозова. "Мы довольны своим прокатом. Оценки практически не смотрел. У нас было хорошее выступление, все новости к этому часу", - сказал Морозов журналистам.
На третьем месте находятся Анастасия Мишина и Александр Галлямов, четвертую строчку занимают Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.
Завершение соревнований в биатлоне
В пятницу завершились олимпийские соревнования по биатлону. Женский масс-старт, который был запланирован на 19 февраля, из-за плохих погодных условий перенесли на день раньше. По итогам соревнований российские биатлонистки не вошли в тройку лучших: Кристина Резцова стала пятой, Ульяна Нигматуллина - на 17-м месте, Ирина Казакевича - на 20-м. Золото взяла французская спортсменка Жюстин Бреза-Буше. Второе и третье места заняли норвежские биатлонистки Тириль Экхофф и Марте Рёйселанн соответственно.
После масс-старта Резцова, ставшая ранее бронзовым и серебряным призером Игр в эстафетах, рассказала, что довольна своим выступлением на первой в карьере Олимпиаде. "Сейчас, когда напряжение уходит, есть осознание того, что удалось превзойти собственные ожидания, получилось все гораздо лучше", - отметила она.
Масс-старт у мужчин также не принес российской сборной медалей. Александр Логинов занял 15-е место, Эдуард Латыпов - 19-е, Максим Цветков — 20-е. Олимпийским чемпионом стал норвежский биатлонист Йоханнес Бё, серебро у шведа Мартина Понсилуома, бронзовым призером стал норвежец Ветле Шостад Кристиансен. Норвежские спортсмены установили новый рекорд по количеству золотых медалей на одних зимних Олимпийских играх, Бё принес сборной Норвегии 15-ю золотую медаль на Олимпиаде в Пекине.
Конькобежцы в пятницу разыграли олимпийские награды на дистанции 1 000 м. Впервые на Играх выступил восьмикратный чемпион мира по конькобежному спорту, обладатель действующего мирового рекорда на дистанции 1 000 метров Павел Кулижников. По итогам соревнований он стал 11-м, лучший результат из российских спортсменов показал Виктор Муштаков (восьмое место). Олимпийским чемпионом стал Томас Крол из Нидерландов с результатом 1 минута 7,92 секунды, серебро завоевал канадец Лоран Дюбрёй, бронза у норвежца Ховара Лорентсена.
По словам Кулижникова, после перенесенного ковида он периодически испытывает головокружение и приступы паники. "Просто Олимпиада была, надо было лечиться и тренироваться, а это все несовместимо. Выбрали рискнуть, потому что кроме меня никого нет, кто сбегает хотя бы как я в такой форме, как сейчас", - отметил спортсмен, добавив, что продемонстрировал все, на что способен на данный момент.
Другие результаты и общий зачет
Китайская фристайлистка Гу Айлин завоевала золотую медаль Олимпийских игр в Пекине в дисциплине "хафпайп". В лучшей из своих трех попыток победительница показала результат 95,25 балла. Второе место заняла канадка Кэсси Шарп, третьей стала ее соотечественница Рэйчел Каркер. Представительница сборной России Александра Глазкова завершила выступления в соревнованиях, не сумев пройти квалификационный раунд.
Мужская сборная Канады по керлингу со счетом 8:5 обыграла команду США в матче за третье место на Олимпийских играх в Пекине. Сборная России не смогла пробиться в полуфинал, заняв восьмое место на предварительном этапе. В финале олимпийского турнира встретятся команды Швеции и Великобритании, матч пройдет 19 февраля.
Сборная России занимает девятое место в медальном зачете Олимпиады, российские спортсмены завоевали пять золотых, девять серебряных и 13 бронзовых наград. Лидером зачета остается сборная Норвегии (15 золотых, восемь серебряных, 11 бронзовых), второе место занимают немцы (10-7-5), третье - американцы (8-8-5). По общему количеству завоеванных наград россияне занимают второе место с 27 медалями, уступая только норвежцам (34).
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Норвегия
|15
|8
|11
|34
|2
|Германия
|10
|7
|5
|22
|3
|США
|8
|8
|5
|21
|4
|Китай
|8
|4
|2
|14
|5
|Швеция
|7
|5
|4
|16
|5
|Нидерланды
|7
|5
|4
|16
|7
|Швейцария
|7
|2
|5
|14
|8
|Австрия
|6
|7
|4
|17
|9
|Россия
|5
|9
|13
|27
|10
|Франция
|5
|7
|2
|14
|11
|Канада
|4
|7
|13
|24
|12
|Япония
|3
|5
|9
|17
|13
|Италия
|2
|7
|7
|16
|14
|Южная Корея
|2
|4
|1
|7
|15
|Словения
|2
|3
|2
|7
|16
|Финляндия
|1
|2
|3
|6
|17
|Австралия
|1
|2
|1
|4
|18
|Новая Зеландия
|1
|1
|0
|2
|19
|Венгрия
|1
|0
|2
|3
|20
|Чехия
|1
|0
|1
|2
|21
|Словакия
|1
|0
|0
|1
|22
|Белоруссия
|0
|2
|0
|2
|23
|Испания
|0
|1
|0
|1
|23
|Украина
|0
|1
|0
|1
|25
|Польша
|0
|0
|1
|1
|25
|Латвия
|0
|0
|1
|1
|25
|Бельгия
|0
|0
|1
|1
|25
|Эстония
|0
|0
|1
|1