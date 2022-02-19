Михайлов рассказал, за счет чего российские хоккеисты могут выиграть Олимпиаду

МОСКВА, 19 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Сборная России по хоккею может завоевать золото на вторых Олимпийских играх подряд за счет строгой игры в обороне и комбинационной игры в атаке. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР, член правления Федерации хоккея России (ФХР) Борис Михайлов.

"Сборная Финляндии - дисциплинированная, комбинационная, это команда с характером, ее просто так, голыми руками, не возьмешь, - сказал Михайлов. - Тем более это будет матч за золото. Финны - крепкий орешек, они всегда такими были. Если мы первыми забьем, нам будет намного легче".

Сборная России в воскресенье сыграет в финале олимпийского хоккейного турнира против команды Финляндии. Встреча начнется в 7:10 мск.

"Это достойный противник. В финал просто так не попадают. Их преимущества - дисциплина, настырный характер, они играют от начала и до конца, в тактическом плане очень строго и внимательно", - добавил собеседник агентства.

По мнению члена правления ФХР, сборная России может выиграть предстоящий финал за счет комбинационной игры, нацеленности на ворота и строгой игры в обороне. "Нападающие должны отрабатывать до конца. Атака есть атака, а свои функции крайние нападающие должны выполнять. Вот и все", - продолжил он.

"Если сборная победит, мы ее будем встречать на ура. В случае поражения - просто будут молодцы", - заявил двукратный олимпийский чемпион.

"Будем ждать только победы"

Лучшими снайперами сборной России на олимпийском турнире являются Никита Нестеров, Кирилл Семенов и Антон Слепышев, на счету которых по две заброшенные шайбы. Лидером по системе "гол + пас" является Никита Гусев (0+5). По обоим статистическим показателям россияне не входят в десятку лучших на Играх в Пекине.

"Сейчас поднимать этот вопрос (отсутствия лидеров с точки зрения результативности - прим. ТАСС) я не вижу смысла, - отметил Михайлов. - Там есть игроки, которых выбрал тренерский штаб - они верят в игроков, надеются на них. Дело только в самих нападающих. Там не очень много тех, кому забивать, но они есть - вот они и должны проявить себя с самой лучшей стороны".

Капитан сборной России на Олимпиаде в Пекине Вадим Шипачев в пяти играх на турнире отметился одной заброшенной шайбой и двумя результативными передачами. "Стоит ли ждать от него подвигов в финале? Завтра не надо выделять никого. Завтра от всех мы ждем только победы, а как они будут играть, это будет определять тренерский штаб - впервые в истории он такой большой", - продолжил собеседник агентства.

В декабре 2021 года Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила о том, что игроки лиги не будут участвовать в Олимпиаде в Пекине в связи с ситуацией с коронавирусом. "Меня не волнует, почему энхаэловцев нет на Олимпиаде, это их проблемы, а не мирового хоккея. Не приехали, значит сочли нужным, вот и все. От этого золото Олимпиады ни в коем случае не обесценится", - резюмировал Михайлов.