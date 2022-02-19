Фетисов назвал лыжника Большунова героем Олимпиады в Пекине

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Российский лыжник Александр Большунов стал одним из главных героев Олимпийских игр в Пекине. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов.

"Саша Большунов - герой просто, - сказал Фетисов. - Порадовал всех, настолько уверенно выступал. Сомнений не было, что в последней гонке он поставит такую красивую точку, молодец".

Большунов завоевал золотую медаль в масс-старте на Олимпийских играх в Пекине, второе место занял россиянин Иван Якимушкин, третьим финишировал норвежец Симен Крюгер. Эта золотая награда стала третьей для Большунова на Олимпиаде в Пекине.

Фетисов не считает серебро Якимушкина сенсационным. "Ничего удивительного в открытии новых имен нет, Елена Вяльбе (президент Федерации лыжных гонок России - прим. ТАСС) работает и выдает нам чемпионов", - добавил собеседник агентства.

Изначально спортсмены должны были пробежать 50-километровый марафон, но из-за плохих погодных условий дистанция гонки была сокращена до 28,4 км.