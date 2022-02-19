Спортсменам из Тюменской области выплатят по 10 млн рублей за золото на Олимпиаде в Пекине

ТЮМЕНЬ, 19 февраля. /ТАСС/. Тюменские спортсмены, завоевавшие золотые медали на Олимпиаде в Пекине, получат единовременную выплату в размере 10 млн рублей. Об этом сообщили журналистам в информационном центре правительства региона в субботу.

"Размеры единовременных денежных выплат для тюменских спортсменов, завоевавших награды на Олимпиаде в Пекине, объявило правительство Тюменской области. Обладатели золотых медалей получат по 10 млн рублей, серебряные призеры - по 8 млн рублей, бронзовые - по 5 млн рублей", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что среди тюменских спортсменов медали на Олимпиаде в Пекине завоевали лыжник Денис Спицов, лыжница Татьяна Сорина, лыжник Иван Якимушкин и биатлонист Александр Логинов.