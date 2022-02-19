Быков: российским хоккеистам в финале Олимпиады поможет опыт победы в Пхёнчхане

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Опыт победы на Олимпиаде 2018 года поможет российским хоккеистам в финальном матче Игр в Пекине против сборной Финляндии. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион и бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков.

"То, что в нашей команде есть игроки, кто был на прошлой Олимпиаде, а также тренеры, которые являются олимпийскими чемпионами, является дополнительным плюсом, - сказал Быков. - Люди, которые прошли по этой дорожке, знают, как добиваться, что нужно для победы, как себя вести, как готовиться. Я считаю, что это плюс для наших ребят, те, кто был на прошлой Олимпиаде, могут передать опыт в подготовке молодым хоккеистам".

"Обе команды подходят в том состоянии, что эмоции придают уверенности и сил. Безусловно, будем верить в наших ребят, болеть и поддерживать. Мы можем увидеть такой плотный и очень напряженный матч, как в полуфиналах, обе команды показали хорошую игру в обороне, знают, как это использовать. У обеих команд есть хоккеисты, которые умеют забивать, нас ждет интересный матч, хотя, может быть, не такой яркий, как хотелось бы, потому что напряжение будет сказываться", - добавил собеседник агентства.

Финальный матч состоится в воскресенье и начнется в 07:10 мск.

На Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане россияне со счетом 4:3 в овертайме обыграли в финале сборную Германии. Также команда России играла в финале олимпийского турнира 1998 года, уступив чехам (0:1).