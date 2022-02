Фигурист Фрейзер прокомментировал судебный иск из-за музыки в короткой программе

ПЕКИН, 19 февраля. /ТАСС/. Американский фигурист Брэндон Фрейзер, выступающий в паре с Алексой Книрим, не обладает полной информацией по иску из-за музыки, которую они используют в короткой программе. Об этом Фрейзер рассказал журналистам.

"У нас великолепная команда, которая этим занимается, так что насчет всего того, что происходило в последнее время, мы не особо в курсе, нам не сообщали новую информацию, и мы не участвовали в этом, - сказал Фрейзер. - Мы старались сфокусироваться на своем выступлении. Конечно, нам расскажут обновления по ситуации сегодня попозже. Но прямо сейчас мы знаем очень мало деталей".

Иск к фигуристам подала американская музыкальная группа Heavy Young Heathens, которой принадлежит песня "Дом восходящего солнца" (The House of the Rising Sun) за нарушение авторских прав. Фрейзер и Книрим используют эту композицию в короткой программе.

Книрим и Фрейзер стали серебряными призерами Олимпиады в Пекине в командном турнире, в личных соревнованиях пара заняла шестое место.