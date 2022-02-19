Хоккеист Слафковский назвал бронзу Олимпиады самым большим достижением в жизни

ПЕКИН, 19 февраля. /ТАСС/. Нападающий сборной Словакии по хоккею Юрай Слафковский назвал выигранную бронзу Олимпиады пока лучшим, что у него есть в жизни. Об этом он рассказал журналистам.

В субботу словацкие хоккеисты стали бронзовыми призерами Олимпиады, победив команду Швеции (4:0). 17-летний Слафковский забросил две шайбы в матче, всего на турнире на его счету семь голов и одна передача.

"Это не моя заслуга, а всей команды. Мы смогли выиграть в сложнейших матчах против команды США и сегодня против шведов. На данный момент это лучшее, что происходило в моей жизни. Бронзовые медали Олимпиады стоили того, чтобы за них бороться", - сказал он.

Нападающий словаков Петер Цегларик, выступающий за "Авангард", назвал Слафковского феноменальным игроком. "Он и в том году играл в отличный хоккей и хочет учиться, я готов ему помогать. До того, как уехать на Олимпиаду, я тренировался в Балашихе, и мы обсуждали, что кто-то вернется с Игр с медалями. А оказалось мы все будем с медалями", - подчеркнул он.