Гайтюкевич: российскому бобслею для больших побед необходима современная техника

ПЕКИН, 20 февраля. /ТАСС/. Российский бобслейный экипаж Ростислава Гайтюкевича в стартовом разгоне превосходит практически всех соперников, однако спортсменам на Олимпиаде было тяжело бороться за медали из-за отставания в технике. Об этом Гайтюкевич рассказал журналистам.

"Я считаю, что в целом на Олимпиаде мы показали неплохой результат, - заметил Гайтюкевич. - После двоек я сильно расстроился, а сейчас понимаю, что сезон был очень сложным. В начале сезона я только думал, чтобы отобраться на Олимпиаду, а сейчас, получается, я не совсем рад занятым местам. Этот сезон мы прошли очень хорошо, сумели доказать всем, что можем бороться и в двойках, ведь до этого очень долго для российских бобслеистов эта дисциплина была слабым местом".

Пилот Гайтюкевич вместе с разгоняющими Алексеем Лаптевым, Михаилом Мордасовым и Павлом Травкиным в воскресенье занял седьмое место, ранее он вместе с Лаптевым был восьмым в двойках.

"В Пекине мы сделали маленький шажок назад, это произошло и потому, что нельзя добиваться хорошего результата только за счет силы спортсменов и работы тренеров. У нас технический вид спорта, в российский бобслей нужно подтягивать как можно больше спонсоров, нужно вкладываться в технику. Посмотрите на тех же немцев, которые, не имея быстрого стартового разгона, все равно выкатывают в призы. Это очень сильно давит на нас, ведь мы превосходим соперников на старте, иногда и в пилотировании, а они за счет техники выкатывают и обыгрывают нас", - добавил спортсмен.

Победу на Играх в Пекине как в двойках, так и в четверках, одержал экипаж Франческо Фридриха из Германии. Он повторил свой результат, показанный четыре года назад на Олимпиаде в Южной Корее.

"Мы в этом году выиграли две медали чемпионата Европы, да и на протяжении всего сезона были постоянно в борьбе. Возможно, все эти старты нас немного измотали, ковид ударил по нашему экипажу, по нервам и здоровью заболевших. Ведь на Олимпиаду сначала только половина нашего экипажа приехала, а остальные вынуждены были прилететь позже. Я своими ребятами очень горжусь, мы как начали сезон вместе, так и закончили", - заключил Гайтюкевич.