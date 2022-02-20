Хоккеист Шипачев отметил, что опустошен после поражения в финале Олимпиады

ПЕКИН, 20 февраля. /ТАСС/. Капитан сборной России по хоккею Вадим Шипачев чувствует опустошение после поражения от финнов в финальном матче олимпийского турнира. Об этом Шипачев рассказал журналистам.

"Мы пытались играть, пытались заводить шайбу в зону, финны здорово играли. Счет перед третьим периодом был 1:1. Ждали ошибки, удаления. Пока ничего не чувствую, пустота вообще", - сказал Шипачев.

Встреча завершилась победой финнов со счетом 2:1.

Сборная Финляндии впервые выиграла золотые медали Олимпийских игр.