Олимпийская чемпионка Мельникова поблагодарила российских спортсменов за эмоции на Играх

ВЛАДИМИР, 20 февраля. /ТАСС/. Чемпионка Олимпийских игр в Токио гимнастка Ангелина Мельникова поблагодарила спортсменов сборной России за подаренные болельщикам эмоции и прекрасные выступления на Олимпиаде в Пекине. Об этом она рассказала ТАСС.

"Я следила за Олимпийскими играми, - сказала Мельникова. - Хочу сказать спасибо нашей сборной, потому что это было потрясающе. Всегда берет гордость за спортсменов. Я сама спортсменка, и знаю, что это такое, и вижу их эмоции. Это прекрасно, низкий им поклон за такие выступления, за такую борьбу".

По итогам Олимпиады в Пекине российская команда завоевала 32 награды (шесть золотых, 12 серебряных, 14 бронзовых) и заняла девятое место в медальном зачете. Победителем стала сборная Норвегии, завоевавшая 16 золотых, восемь серебряных, 13 бронзовых медалей. Второе место заняла команда Германии (12-10-5), третье - сборная Китая (9-4-2). По общему количеству наград первыми стали норвежцы (37), вторыми - россияне (32), третьими - немцы (27).