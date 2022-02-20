Жамнов: размер хоккейной площадки на Олимпиаде в Пекине повлиял на игру сборных

ПЕКИН, 20 февраля. /ТАСС/. Небольшой размер площадки на олимпийском хоккейном турнире в Пекине повлиял на игру сборных. Такое мнение журналистам высказал главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов.

"Нельзя сравнивать Кубок Первого канала с Олимпийскими играми - это другая ответственность для игроков, подготовительный этап, у ребят не было такого давления. Игра здесь была на канадской площадке, команды играли в совсем другой хоккей: тут была большая плотность, не было много времени для развития атаки. Если посмотреть на весь турнир, то тут все сводилось к пасу через борт, а раскаты я особо и не увидел", - сказал Жамнов.

"Хоккей был упрощен, и надо было просто работать, мы подстраивались под тот хоккей, который был здесь. Мы хотели, чтобы у нас и в атаке было побольше голов, и в меньшинстве забивали больше, но сложилось так, как сложилось", - добавил он.

В воскресенье сборная России в финале олимпийского турнира уступила команде Финляндии со счетом 1:2. По словам Жамнова, его подопечным в финале не хватило эмоций, которые были в полуфинале со шведами.

По правилам Международной федерации хоккея все турниры под ее эгидой проходят на маленьких, так называемых канадских площадках.