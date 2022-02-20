Лыжник Большунов рассказал, что у него не осталось эмоций к концу Олимпиады

ПЕКИН, 20 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Знаменосец сборной России на церемонии закрытия Игр в Пекине лыжник Александр Большунов оставил все эмоции на олимпийских соревнованиях. Об этом он сообщил ТАСС.

"Эмоций уже нет никаких, - сказал Большунов. - Все уже оставил в предыдущие дни".

На Играх в Пекине Большунов стал трехкратным олимпийским чемпионом, также он завоевал одну серебряную и одну бронзовую медаль. Большунову 25 лет, он представляет общество "Динамо". Всего на его счету девять олимпийских наград - три золотые, четыре серебряные и две бронзовые.