Мать Сардеева заявила, что лыжные трамплины в Татарстане в плачевном состоянии

КАЗАНЬ, 20 февраля. /ТАСС/. Мать серебряного призера Олимпиады в Пекине по прыжкам на лыжах с трамплина Данила Садреева Людмила Юнусова не отдаст младших сыновей в этот вид спорта из-за плачевного состояния трамплинов в Татарстане. Об этом она сообщила корреспонденту ТАСС.

"Пока Данил, вроде, остается в Татарстане, но для маленьких деток [трамплины] не очень, конечно. У меня еще два сына подрастают, я бы, наверное, не отдала сейчас в этот вид спорта, потому что трамплины в плачевном состоянии. Ребята, которые постарше, тренируются в Чайковском и Нижнем Тагиле, а малышам нужна база, а условий тут пока нет", - сказала Людмила Юнусова.

Сборная России в составе Садреева, Ирмы Махини, Ирины Аввакумовой и Евгения Климова завоевала первую для отечественного спорта медаль Олимпиады в прыжках на лыжах с трамплина с 1968 года.

Садреев является воспитанником детско-юношеской спортивной школы Лениногорска Республики Татарстан. В активе спортсмена бронзовая медаль юниорского чемпионата мира 2021 года. В личном турнире на Олимпиаде Садреев занял восьмое место.

Федерация по прыжкам на лыжах с трамплина обратилась в Минспорт региона

Президент Федерации по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью Татарстана Энес Валеев сообщил корреспонденту ТАСС, что в регионе нет больших трамплинов на 90 метров, а существующие нужно ремонтировать.

"Для подрастающего поколения трамплинов у нас хватает, у нас 30-ка, 50-ка в Лениногорске хорошие, и в Казани трамплин неплохой, и в Альметьевске трамплины маленькие. Речь идет о большом трамплине, если бы мы смогли 75-метровый восстановить, он находится в Лениногорске, он единственный большой трамплин в республике, это было бы здорово", - сказал Валеев.

На вопрос ТАСС, будут ли он выходить на Минспорт региона с просьбой восстанавливать трамплины, Валеев ответил: "Конечно, мы уже вышли". "Нам надо растить спортсменов, но у нас нет больших трамплинов, вся проблема в этом. Это большие деньги. И существующие надо восстанавливать. Естественно, все стареет, но там можно прыгать, их состояние еще позволяет это делать", - сказал он.

"Нужно привести в соответствие существующие трамплины"

Заместитель министра спорта Татарстана Халил Шайхутдинов рассказал ТАСС, что в республике создана рабочая группа, которая анализирует состояние на существующих трамплинах региона.

"Где-то нам нужно подремонтировать, делать реконструкцию. Но это не говорит, о том что на сегодня нам нужно строить 90-метровый или 70-метровый трамплины. Есть определенные центры, надо привести в соответствие трамплины в Казани, в Альметьевке, в Лениногорске не высокие. У нас есть рабочая группа, мы анализируем со специалистами усталость металла, что делать уже с существующими трамплинами," - сказал Шайхутдинов.

Он заявил, что строительство новых больших трамплинов - это очень дорогое удовольствие. "За эти деньги можно лыжные базы строить, можно крытые манежи, которые охватят большее количество детей. На сегодня задача стоит не только завоевывать медали, но и втягивать большее количество населения в спорт", - уточнил замминистра.

Шайхутдинов отметил, что для одаренных спортсменов в регионе должны быть созданы условия, чтобы они могли выезжать в другие регионы России, где есть трамплины мирового уровня, и профессионально заниматься и готовиться к чемпионатам мира, Европы и Олимпийским играм.

Ранее личный тренер Садреева Николай Герасимов в разговоре с корреспондентом ТАСС выразил надежду, что завоеванная медаль повлияет на развитие прыжков на лыжах с трамплина в России.