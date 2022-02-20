Бах призвал политических лидеров последовать примеру единения спортсменов на Олимпиаде

ПЕКИН, 20 февраля. /ТАСС/. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах призвал политических лидеров по всему миру вдохновиться примером солидарности и мира, который показали спортсмены на Олимпиаде в Пекине.

"Вы не только уважали друг друга. Вы поддерживали друг друга, - обратился Бах к атлетам на церемонии закрытия зимних Игр. - Вы обнимали друг друга, даже если ваши страны разделены конфликтом. Вы обходили эти разделения, демонстрируя, что в олимпийском сообществе все равны, независимо от того, как мы выглядим, откуда родом и во что верим".

"Объединяющая сила Олимпийских игр сильнее, чем силы, которые хотят разделить нас. Вы дали миру шанс. Пусть же политические лидеры по всему миру будут вдохновлены вашим примером солидарности и мира", - добавил он.

Зимняя Олимпиада проходила в Пекине с 4 по 20 февраля. Столица Китая стала первым городом, который принял как летнюю (2008 год), так и зимнюю Олимпиаду.

Российские олимпийцы установили в Пекине новый национальный рекорд по числу завоеванных медалей - 32 (6-12-14). Ранее рекордным достижением были 29 медалей на Играх в Сочи (11-9-9), лучше достижение сборной СССР - 29 медалей на Олимпиаде 1988 года в Калгари (11-9-9).