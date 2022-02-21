Сборная России по хоккею вылетит из Пекина в Москву вместе с другими олимпийцами

ПЕКИН, 21 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккеисты сборной России вылетят из Пекина в Москву вместе с другими спортсменами олимпийской команды. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России Алексей Жамнов.

Рейс должен вылететь из Пекина около 7:00 мск и приземлиться в Москве в 14:50 мск.

"Летим со всеми", - сказал Жамнов.

В Пекин сборная России прибыла отдельным рейсом в связи с возникшей необходимостью. На Олимпиаде российские хоккеисты выиграли серебряные медали, уступив в финале команде Финляндии со счетом 1:2.