Мейтин покинул пост директора по безопасности РПЛ и стал советником президента лиги

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Директор по безопасности и работе с болельщиками Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Мейтин назначен советником президента лиги. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

Мейтин работал директором по безопасности РПЛ с 2008 года. На этом посту его сменил Александр Ивочкин.

Как отмечается в сообщении пресс-службы РПЛ, в обязанности Ивочкина будут входить совершенствование мер по безопасности и работе с болельщиками, разработка предложений по развитию инфраструктуры стадионов, внедрение новых технологий и цифровых решений для безопасности и комфорта зрителей, практическая и методическая помощь клубам РПЛ в сфере безопасности и работы с болельщиками, а также взаимодействие с правоохранительными органами.

Сезон в Тинькофф-РПЛ возобновится 26 февраля. В этот день состоятся игры "Нижний Новгород" - "Урал", "Химки" - "Динамо", "Сочи" - "Арсенал" и "Спартак" - ЦСКА.