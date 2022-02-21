Матч Кубка России по футболу "Рубин" - "Ротор" не будет перенесен с "Ак Барс Арены"

КАЗАНЬ, 21 февраля. /ТАСС/. Казанский клуб "Рубин" проведет матч 1/8 финала Бетсити - Кубка России по футболу против волгоградского "Ротора" на стадионе "Ак Барс Арена" 3 марта, несмотря на сообщения о конфликте руководства стадиона и клуба. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе казанской команды.

Ранее в СМИ появилась информация, что из-за многомиллионных долгов руководство "Ак Барс Арены" может принять решение не допускать "Рубин" на стадион.

"Игра будет на "Ак Барс Арене". Билеты начнем продавать сегодня", - сообщили в пресс-службе клуба.

Первые заявления о долгах клуба перед стадионом появились летом 2021 года после заявления главного тренера казанского "Рубина" Леонида Слуцкого о низком качестве газона на "Ак Барс Арене". Он заявил, что из-за плохого качества поля спортсмены получают травмы. Представители стадиона в ответ заявили о многомиллионных долгах клуба за использование стадиона, а 16 августа стало известно, что они подали на "Рубин" в суд. Сумма исковых требований составляла 30,8 млн рублей. Но затем истец подал ходатайство о возврате искового заявления, и 18 августа суд вернул заявление истцу без рассмотрения по существу.

В ноябре 2021 года представители стадиона "Ак Барс Арена" подали судебный иск в Арбитражный суд Республики Татарстан к футбольному клубу "Рубин" на 44,5 млн рублей.