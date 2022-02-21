Смирнов: Левитин сыграл важную роль в успешном выступлении сборной России на Олимпиаде

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Помощник президента РФ Игорь Левитин, который в понедельник отмечает 70-летие, сыграл важную роль в успешном выступлении российской команды на Олимпийских играх в Пекине. Об этом ТАСС заявил почетный член Международного олимпийского комитета (МОК) Виталий Смирнов.

"Сегодня юбилей отмечает помощник президента России Игорь Евгеньевич Левитин, - сказал Смирнов. - Он большой государственный деятель, мы его поздравляем, желаем здоровья, счастья и всего самого хорошего. Важность функций, которые он выполняет, трудно переоценить. Что очень важно, он любит спорт, является председателем попечительского совета федерации настольного тенниса, входит в руководящие органы международной федерации".

"Игорь Евгеньевич всегда отстаивает интересы спортсменов, поддерживает прямой контакт с высшими руководителями международных спортивных организаций, - продолжил собеседник агентства. - В частности, с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом. В этих контактах он ставит соответствующие вопросы. Еще одна важнейшая функция, которую выполняет Игорь Евгеньевич, - это передача всей информации напрямую руководству страны".

Контакты с руководством страны

Смирнов отметил, что вне зависимости от времени передача напрямую руководству страны всей информации является важнейшей функцией при принятии решения.

"Во время бойкота Олимпийских игр в 1980 году я сказал тогдашнему президенту МОК Майклу Килланину о своих сожалениях о том, что представители США в Международном олимпийском комитете и международных спортивных организациях не имеют прямого выхода на президента своей страны. Это может быть причиной принятия ошибочных решений, - сказал почетный член МОК. - Я тогда также сказал, что информация не должна доходить до руководителей стран в искаженном виде. В итоге, президент Джимми Картер впоследствии пожалел о своем решении бойкотировать Игры в Москве, ведь оно было принято в том числе из-за искажения поступающей информации. Если возвращаться к нашим дням, то Игорь Евгеньевич является членом исполкома Олимпийского комитета России, мы очень продуктивно работаем. В достойном выступлении нашей команды на Играх в Пекине в очень сложный эпидемиологический период и непростое время по отношению к нашей стране он сыграл важную роль".

Игорь Левитин является помощником президента РФ, первым вице-президентом Олимпийского комитета России (ОКР), главой Европейского союза настольного тенниса, председателем попечительского совета Федерации настольного тенниса России, членом президентского совета Международной федерации настольного тенниса (ITTF).

Российская команда завоевала в Пекине 32 медали (шесть золотых, 12 серебряных, 14 бронзовых) и заняла второе место по общему количеству наград, уступив только норвежцам (37). Победителем медального зачета стала сборная Норвегии, завоевавшая 16 золотых, восемь серебряных, 13 бронзовых медалей, сборная России заняла девятое место. Второе место заняла команда Германии (12-10-5), третье - сборная Китая (9-4-2).