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Зимние олимпийские виды спорта

Призеры Олимпиады Ридзик и Буров выступят на домашних этапах Кубка мира по фристайлу

В Ярославле с 26 по 27 февраля пройдет этап Кубка мира по лыжной акробатике, в Челябинске с 25 по 27 февраля - соревнования в ски-кроссе
Илья Буров и Сергей Ридзик Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Илья Буров и Сергей Ридзик
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Бронзовые призеры Олимпийских игр в Пекине по фристайлу Илья Буров и Сергей Ридзик выступят на этапах Кубка мира в России. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации фристайла России Алексей Курашов.

В Ярославле с 26 по 27 февраля пройдет этап Кубка мира по лыжной акробатике, а в Челябинске с 25 по 27 февраля - соревнования в ски-кроссе.

"У нас сезон не закончился, еще молодежное первенство мира впереди, поэтому мы продолжаем работу. Как организаторы мы имеем право на дополнительные лицензии и обязательно подключим молодежь. Полный состав мы объявим чуть позже, но на этапе по акробатике точно выступят Максим и Илья Буровы, Станислав и Любовь Никитины, Есения Пантюхова, Анастасия Прыткова", - сказал Курашов.

"Вся команда по ски-кроссу, которая принимала участие в Олимпийских играх, сегодня вылетает из Пекина для того, чтобы выступить на этапе Кубка мира в Челябинске. Там тоже будет расширенная квота, но те спортсмены, которые выступали на Олимпиаде, а именно Сергей Ридзик, Игорь Омелин, Кирилл Сысоев, Анастасия Чирцова, Елизавета Панкратова, Екатерина Мальцева, Наталья Шерина примут участие", - добавил он.

Ридзику 29 лет, Илье Бурову - 30, оба спортсмена являются двукратными бронзовыми призерами Олимпийских игр.

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Зимние олимпийские виды спорта
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