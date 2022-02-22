{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Лига Европы

Российский арбитр Карасев обслужит матч плей-офф Лиги Европы "Наполи" - "Барселона"

Встреча пройдет 24 февраля
Судья Сергей Карасев (справа) Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Судья Сергей Карасев (справа)
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 22 февраля. Бригада арбитров во главе с россиянином Сергеем Карасевым назначена на ответный матч раунда плей-офф Лиги Европы по футболу между итальянским "Наполи" и испанской "Барселоной". Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.

Матч "Наполи" - "Барселона" пройдет 24 февраля, первая игра закончилась ничейным результатом (1:1). Ассистентом Карасева будут Игорь Демешко и Алексей Лунев, резервным арбитром - Кирилл Левников, отвечать за систему видеоассистента рефери (VAR) будет Пол ван Букел из Нидерландов, его помощником стал соотечественник Деннис Хиглер.

Бригада арбитров во главе с россиянином Сергеем Ивановым получила назначение на матч раунда плей-офф Лиги Европы между норвежским "Будё-Глимтом" и шотландским "Селтиком", встреча пройдет 24 февраля.

Футбол в России
Футбольный клуб "Спартак" объявил об уходе тренера по физподготовке Чепзановича
С 2019 года серб был тренером первой команды по физподготовке. с января 2022-го - руководителем системы физподготовки молодежной команды и Академии Черенкова
Читать полностью