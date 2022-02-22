Российский арбитр Карасев обслужит матч плей-офф Лиги Европы "Наполи" - "Барселона"

ТАСС, 22 февраля. Бригада арбитров во главе с россиянином Сергеем Карасевым назначена на ответный матч раунда плей-офф Лиги Европы по футболу между итальянским "Наполи" и испанской "Барселоной". Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.

Матч "Наполи" - "Барселона" пройдет 24 февраля, первая игра закончилась ничейным результатом (1:1). Ассистентом Карасева будут Игорь Демешко и Алексей Лунев, резервным арбитром - Кирилл Левников, отвечать за систему видеоассистента рефери (VAR) будет Пол ван Букел из Нидерландов, его помощником стал соотечественник Деннис Хиглер.

Бригада арбитров во главе с россиянином Сергеем Ивановым получила назначение на матч раунда плей-офф Лиги Европы между норвежским "Будё-Глимтом" и шотландским "Селтиком", встреча пройдет 24 февраля.