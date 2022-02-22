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Лига чемпионов

В УЕФА прокомментировали сообщения о возможном переносе финала Лиги чемпионов из России

В организации отметили, что следят за развитием ситуации

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) держит на контроле ситуацию, сложившуюся вокруг проведения финального матча Лиги чемпионов 2022 года в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

Ранее британское издание Mirror утверждало, что финал Лиги чемпионов 2022 года может быть перенесен из Санкт-Петербурга в Лондон из-за нестабильной военно-политической обстановки. Позже генеральный директор оргкомитета финала Алексей Сорокин сообщил ТАСС, что оргкомитет и УЕФА не обсуждали перенос матча.

"УЕФА постоянно и внимательно следит за развитием ситуации. При необходимости решение будет принято оперативно. В настоящее время у УЕФА нет других комментариев", - говорится в сообщении.

Финал Лиги чемпионов запланирован в Санкт-Петербурге 28 мая 2022 года.

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