Боксер Алоян выиграл у Баррето в последнем поединке в карьере

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Бронзовый призер Олимпийских игр российский боксер Михаил Алоян завоевал золотой пояс Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 52,16 кг. В заключительном поединке в своей карьере, прошедшем в Москве, он выиграл у венесуэльца Давида Баррето решением судей.

Ранее Алоян объявил, что поединок против Баррето станет последним в его карьере. Всего на счету 33-летнего боксера восемь побед (одна - нокаутом) и одно поражение. Россиянин дебютировал на профессиональном ринге в мае 2017 года. Он является бронзовым призером Олимпийских игр - 2012, двукратным чемпионом мира (2011, 2013), чемпионом Европы (2010).

28-летний Баррето потерпел второе поражение в карьере при 16 победах (15 нокаутом).