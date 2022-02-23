Шипов: российские шахматисты показали себя с лучшей стороны на Туре чемпионов

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Российские шахматисты Ян Непомнящий, Андрей Есипенко и Владислав Артемьев показали себя с самой лучшей стороны на турнире серии "Тур чемпионов". Такое мнение ТАСС высказал гроссмейстер Сергей Шипов.

"Наши гроссмейстеры показали себя с самой лучшей стороны, выдержали напряжение борьбы и не просто вписали себя в призовую восьмерку, но и оказались в первой половине, так что друг с другом не встретятся до полуфинала. При этом соперники у них очень серьезные, и я по-прежнему считаю фаворитом Магнуса Карлсена. Хоть он и отстал от Непомнящего в предварительном раунде, но мы все знаем, что он может прибавлять", - сказал Шипов.

"Ян был очень стабилен и хорош, у Артемьева тоже был запас. Что касается Есипенко, то он на нервах вырвал победу в последнем туре у Левона Ароняна, там был вопрос - либо Андрей, либо Левон, но наш парень оказался более стойким, так что будем надеяться на их успехи. Жеребьевка для них сложилась очень хорошо, с Магнусом пока не встречаемся, так что не исключен вариант, что все трое окажутся в полуфинале, я доволен", - добавил гроссмейстер.

Непомнящий занял первое место в турнирной таблице, набрав 29 очков. Вторым стал чемпион мира норвежец Магнус Карлсен (25 очков), третьим - Владислав Артемьев (24), четвертым - Андрей Есипенко (24), пятым - канадец Эрик Хансен (23), замкнули восьмерку лучших китаец Дин Лижэнь, вьетнамец Ле Куанг Льем и немец Винсент Каймер (все - по 22). Первые восемь шахматистов по итогам отборочного раунда прошли в четвертьфинал.

В четвертьфинале турнира Непомнящий сыграет с Каймером, Карлсен - с Льемом, Артемьев - с Дин Лижэнем, Есипенко - с Хансеном. Матчи пройдут 23 февраля. В плей-офф будут играть по нокаут-системе (матч - четыре партии в рапид, в случае необходимости - две партии в блиц, затем - так называемый армагеддон).

Турнир, призовой фонд которого составляет $150 тыс., завершится 26 февраля.