Иванов: футбольный клуб "Урал" провел хорошую работу в зимнее трансферное окно

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Екатеринбургский футбольный клуб "Урал" хорошо поработал в зимнее трансферное окно. Об этом ТАСС рассказал президент "Урала" Григорий Иванов.

"Нормально оценю работу клуба в зимнее трансферное окно, посмотрим, сезон покажет, сейчас всех, кого хотели, взяли, пока довольны, - сказал Иванов. - Дай бог, чтобы ребята закрепились, сыгрались. В трансферной кампании нельзя быть всегда удовлетворенным полностью, так что есть какое-то сожаление, что кого-то не смогли пригласить. Но так и должно быть".

"Для нас не существует понятия "трансферное окно", селекция проводится круглогодично. Сейчас уже будем готовиться к летнему трансферному окну, будем смотреть, кто нам нужен. Сейчас оценю нашу работу в трансферное окно как хорошую", - добавил Иванов.

Зимнее трансферное окно в России завершилось в ночь на 23 февраля. В "Урал" перешли полузащитники Александр Юшин и Лука Цулукидзе. Также екатеринбургский клуб подписал контракт с Олегом Шатовым, который 18 ноября приостановил карьеру. Ранее он выступал за казанский "Рубин".

"Урал" занимает 11-е место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 19 очков в 18 матчах. В первом матче после зимней паузы "Урал" в гостях встретится с "Нижним Новгородом" 26 февраля, начало - 14:00 мск.