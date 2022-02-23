Тарпищев: Джокович играет сильнее и разнообразнее Хачанова

ТАСС, 23 февраля. Первая ракетка мира серб Новак Джокович играет сильнее и разнообразнее россиянина Карена Хачанова. Такое мнение газете "Спорт-Экспресс" высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Встреча между теннисистами на турнире в Дубае завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:2) в пользу Джоковича, посеянного под первым номером. В четвертьфинале сербский теннисист сыграет с чехом Иржи Веселы.

"Джокович сильнее и разнообразнее, - сказал Тарпищев. - Он в тактическом плане сейчас номер один, потому что играет по всему корту. Хачанов по сравнению с ним слабее - это было прогнозируемо, результат в принципе закономерен. Если оценивать игру Хачанова от 1 до 10, россиянин выступил на восьмерочку".

Турнир в Дубае относится к категории ATP 500 и завершится 26 февраля. Действующим чемпионом является россиянин Аслан Карацев. Общий призовой фонд турнира составляет почти $2,8 млн.