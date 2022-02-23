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ММА

Боец UFC Царукян заявил, что отказался от поединка против Махачева

По словам спортсмена, ему нужно больше времени для подготовки к такому бою

МОСКВА, 23 февраля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Арман Царукян отказался от поединка против Ислама Махачева на коротком уведомлении. Об этом Царукян сообщил ТАСС.

"Мне предложили бой против Ислама Махачева на улучшенных условиях. Я отказался. Мне нужно больше времени для подготовки к такому бою. Думаю, что в будущем мы еще с ним встретимся", - сказал Царукян.

Махачев 27 февраля проведет поединок против американца Бобби Грина. Изначально соперником Махачева должен был стать американец иранского происхождения Бенеил Дариуш, но он снялся с боя из-за травмы.

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