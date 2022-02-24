"Зенит" встретится с "Бетисом" в ответном матче за право сыграть в 1/8 финала Лиги Европы

Первая встреча в Санкт-Петербурге завершилась победой "Бетиса" со счетом 3:2. За клуб из Севильи отличились Гвидо Родригес (8-я минута), Виллиан Жозе (18) и Андреас Гуардадо (41). У "Зенита" голы забили Артем Дзюба (25) и Малком (28). Для сине-бело-голубых этот матч стал первым официальным в 2022 году, так как в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ) сейчас зимняя пауза. Чемпионат возобновится играми 19-го тура 26-28 февраля.

ТАСС, 24 февраля. Санкт-петербургский футбольный клуб "Зенит" в четверг проведет ответный матч за право сыграть в 1/8 финала Лиги Европы против испанского "Бетиса". Встреча состоится в Севилье на стадионе "Бенито Вильямарин" и начнется в 23:00 мск.

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что команде важно сыграть надежно в обороне. "Что касается первого матча, то действительно было достаточно моментов у наших и у чужих ворот, - сказал он журналистам. - Нам важно сыграть надежно в обороне, моменты будут и там, и там. Постараемся сыграть лучше во втором матче".

Наставник "Бетиса" Мануэль Пеллегрини отметил силу "Зенита". "Это команда Лиги чемпионов с очень креативными бразильскими футболистами, - сказал Пеллегрини, комментарий которого приводит газета Marca. - Я говорил, что в течение второго тайма прошлого матча мы хорошо их сдерживали. Их голы были заслуженными, дело не только в наших ошибках. Мы знаем сильные стороны соперника и должны сыграть полный матч".

В матче с "Бетисом" не смогут сыграть голкипер Станислав Крицюк и защитник Деян Ловрен, которые продолжают восстановление от травм. Под вопросом находится участие защитника Вячеслава Караваева. Также "Зениту" не поможет защитник Нуралы Алип, который не заявлен на еврокубки.

"Бетису" нельзя давать гандикап

Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела считает, что команде могут помочь победить настрой и хорошая игра в атаке. "Всегда есть шансы, "Зенит" - сильная и мощная команда, хорошие игроки, все может случиться, поэтому может и победить, - сказал Петржела ТАСС. - Настрой и хорошая игра в атаке могут помочь "Зениту". Если они будут забивать, то победят".

"Это футбол, в нем может случиться все что угодно, но все равно я думаю, что "Зенит" просто не успеет набрать форму, - сказал Петржела. - "Бетис" играет в чемпионате регулярно, удачно, в первом матче в Петербурге победил, все сейчас идет к проходу "Бетиса". "Зенит" после зимней паузы сразу провел еврокубковый матч, это очень сложно для команды", - добавил он.