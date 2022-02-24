Россиянка Калинская вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Гвадалахаре

ТАСС, 24 февраля. Россиянка Анна Калинская обыграла представительницу Китая Ван Синьюй в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в мексиканской Гвадалахаре.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 0:6, 6:4 в пользу Калинской. В четвертьфинале россиянка сыграет с победителем встречи между американкой Хейли Баптист и колумбийкой Марией Осорио Серрано.

Калинской 23 года, она занимает 100-е место в рейтинге WTA. На турнирах Большого шлема россиянка не проходила дальше второго круга. Ван Синьюй 20 лет, в мировом рейтинге она занимает 94-ю позицию. Ее лучшим достижением на турнирах Большого шлема является выход во второй круг на Открытом чемпионате Австралии 2022 года.

Турнир в Гвадалахаре относится к категории WTA 250, проходит на покрытии "хард" и завершится 27 февраля. Призовой фонд соревнований составляет $239 тыс. Действующей победительницей является испанка Сара Соррибес Тормо.