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Паралимпиада-2022 в Пекине

Рожков: подготовка российских спортсменов к Паралимпиаде проходит в штатном режиме

Соревнования в столице Китая пройдут с 4 по 13 марта
Исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России Павел Рожков Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России Павел Рожков
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Специалисты Паралимпийского комитета России (ПКР) решают все организационные вопросы перед прибытием основной части делегации российских спортсменов в Пекин. Об этом ТАСС рассказал исполняющий обязанности президента ПКР Павел Рожков.

"Подготовка команды к участию в Паралимпийских играх проходит в штатном режиме. В Китае в трех Паралимпийских деревнях работают специалисты Паралимпийского комитета России, которые решают организационные вопросы перед прибытием основной части делегации. 25 февраля в Пекин прилетят команды по горнолыжному спорту, сноуборду и следж-хоккею, а также основная часть административного персонала команды", - сказал Рожков.

Паралимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 13 марта.

Теги
Паралимпиада-2022 в Пекине
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