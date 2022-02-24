Рожков: подготовка российских спортсменов к Паралимпиаде проходит в штатном режиме

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Специалисты Паралимпийского комитета России (ПКР) решают все организационные вопросы перед прибытием основной части делегации российских спортсменов в Пекин. Об этом ТАСС рассказал исполняющий обязанности президента ПКР Павел Рожков.

"Подготовка команды к участию в Паралимпийских играх проходит в штатном режиме. В Китае в трех Паралимпийских деревнях работают специалисты Паралимпийского комитета России, которые решают организационные вопросы перед прибытием основной части делегации. 25 февраля в Пекин прилетят команды по горнолыжному спорту, сноуборду и следж-хоккею, а также основная часть административного персонала команды", - сказал Рожков.

Паралимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 13 марта.