Футбольный клуб ЦСКА вечером вернется в Москву со сбора в Турции

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб ЦСКА в четверг вечером вернется в Москву со сбора в Турции. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе армейцев.

"Команда завершила зимние сборы и готовится к вылету из Турции. Вечером армейцы должны прилететь в Москву", - говорится в сообщении.

ЦСКА провел заключительный сбор в Турции перед рестартом Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

В четверг Росавиация сообщила, что работа 12 аэропортов в южных городах России временно приостановлена - это аэропорты Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Орла, Курска, Воронежа, Симферополя.

ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков в 18 матчах. В первом матче после зимней паузы армейцы в гостях сыграют с московским "Спартаком" 26 февраля.