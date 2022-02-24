Сборные Швеции и Финляндии отказались от участия в чемпионате мира по бенди в Сыктывкаре

СТОКГОЛЬМ, 24 февраля. /ТАСС/. Шведская федерация хоккея с мячом приняла решение, что сборная страны не будет участвовать в чемпионате мира в России. Об этом говорится в опубликованном в четверг пресс-релизе организации.

Руководство Федерации бенди Финляндии также объявило об отказе от участия в чемпионате мира в Сыктывкаре. Решение финской и шведской организаций также касается чемпионата мира среди игроков до 17 лет, который должен пройти в Кемерове. Причиной подобных мер стала ухудшившаяся военно-политическая обстановка вокруг России и Украины.

Мировое первенство должно пройти с 27 марта по 3 апреля в Сыктывкаре. Первоначально турнир планировалось провести в 2021 году, но он был перенесен из-за сложной эпидемиологической обстановки на 2022 год. Действующим чемпионом мира является сборная России.