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Хоккей с мячом

Сборные Швеции и Финляндии отказались от участия в чемпионате мира по бенди в Сыктывкаре

Турнир должен пройти с 27 марта по 3 апреля

СТОКГОЛЬМ, 24 февраля. /ТАСС/. Шведская федерация хоккея с мячом приняла решение, что сборная страны не будет участвовать в чемпионате мира в России. Об этом говорится в опубликованном в четверг пресс-релизе организации.

Руководство Федерации бенди Финляндии также объявило об отказе от участия в чемпионате мира в Сыктывкаре. Решение финской и шведской организаций также касается чемпионата мира среди игроков до 17 лет, который должен пройти в Кемерове. Причиной подобных мер стала ухудшившаяся военно-политическая обстановка вокруг России и Украины.

Мировое первенство должно пройти с 27 марта по 3 апреля в Сыктывкаре. Первоначально турнир планировалось провести в 2021 году, но он был перенесен из-за сложной эпидемиологической обстановки на 2022 год. Действующим чемпионом мира является сборная России.

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Хоккей с мячом
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